Salma Hayek exibe corpo escultural de biquíni em registro feito pela filha

Salma Hayek, 57, compartilhou uma imagem de biquíni com os pés no mar, feita pela filha Valentina Pinault, 16.

O que aconteceu

A atriz mexicana publicou em seu perfil no Instagram, neste domingo (24), uma imagem na beira do mar, iluminada pelo pôr do sol. O registro é um flagra feito pela filha da atriz, que a clicou enquanto arrumava o top do biquíni. A posição distraída de Salma valorizava ainda mais seu corpo escultural.

"Sempre ajuda ter uma fotógrafa na família", escreveu mãe orgulhosa do talento da adolescente. Valentina é filha única da atriz do seu casamento com François-Henri Pinault, 61.