Davi, Leidy, Matteus e Bin Laden estão no 14º Paredão do BBB 24

O 14º Paredão do BBB 24 (Globo) é quádruplo e está formado entre Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden. O mais votado pelo público será eliminado na terça (26). Quem você quer eliminar?

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 14º Paredão? Resultado parcial Total de 301852 votos 8,79% Davi 80,77% Leidy Elin 2,24% Matteus 8,20% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 301852 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Como o Paredão foi formado

Anjo

Pitel, vencedora da Prova do Anjo, ficou imune ao 14ª Paredão. Nesta semana, no entanto, ela não teve a chance de imunizar algum aliado.

Indicação do Líder

Giovanna, a Líder da semana, tinha Alane e Davi em sua mira. O brother foi o escolhido para o Paredão.

É uma pessoa que eu tentei evitar muito tempo aqui de votar. Mas eu entendo que é uma pessoa influenciadora no grupo dele, ele gosta de plantar informações de forma que o grupo dele faça seu jogo. (...). Isso que você chama de posicionamento, eu chamo de desrespeito e falta de educação. Giovanna

BBB 24: Giovanna indica Davi Imagem: Reprodução/Globoplay

Voto no confessionário

Essa semana, os dois mais votados foram emparedados. Confira quem votou em quem:

Davi votou em Leidy Elin;

Leidy Elin votou em Matteus;

Alane votou em Leidy Elin;

Fernanda votou em Matteus;

Beatriz votou em Leidy Elin;

Lucas Buda votou em Matteus;

Isabelle votou em MC Bin Laden;

MC Bin Laden votou em Matteus;

Matteus votou em Leidy Elin;

Pitel votou em Matteus.

Com 5 votos, Matteus foi o mais votado e está no Paredão. Leidy Ellin foi a segunda mais votada, com 4 votos, e também está no Paredão.

BBB 24: Leidy Ellin e Matteus foram os mais votados da casa Imagem: Reprodução/Globoplay

Contragolpe

Matteus e Leidy Elin tiveram direito em puxar uma pessoa no contragolpe.

Matteus puxou MC Bin Laden;

Leidy Elin puxou Alane.

Poder Curinga e Prova Bate e Volta

Matteus, que conquistou o Poder Curinga da semana, pôde vetar um dos indicados pela casa da Prova Bate e Volta. Ele vetou MC Bin Laden.

Alane, Leidy Elin e Matteus disputaram a prova. Davi não jogou por ter sido indicado direto pela Líder.

Na disputa, Alane esteve com a sorte em dia e venceu a prova.

