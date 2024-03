'Renascer': Venâncio fica incomodado ao conhecer amigas transexuais de Buba

Em cenas previstas para irem ao ar nos próximos capítulos de "Renascer" (Globo), José Venâncio (Rodrigo Simas) ficará incomodado ao conhecer amigas transexuais de Buba (Gabriela Medeiros).

Tudo começa quando Teca (Lívia Silva) ajuda nos preparativos para uma festa de aniversário da psicóloga. A gestante ajudará três amigas de Buba na decoração do evento.

A comemoração será organizada por Natasha (Galba Gogoia), Janaína (Bianca Dellafancy) e Maitê (Gabriela Loran). Personagens da comunidade LGBTQIAP+ que não existiam na 1ª versão da novela.

Ao conhecer as amigas transexuais de sua namorada, o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) ficará incomodado. Ele se sentirá deslocado na festa de Buba.

A namorada percebe o incômodo de Venâncio. Com isso, ela ficará bem chateada com o ex de Eliana (Sophie Charlotte).

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.