Por onde andam? Saiba como estão os primeiros eliminados do BBB 24

Restam apenas 11 brothers na casa do BBB 24 (Globo), que chegou a ter 26 participantes em seus primeiros dias de reality. Eliminados há mais de dois meses, os primeiros a deixarem a casa se dividem entre os que aproveitaram a fama e os que se mantém mais discretos.

Veja como cada um deles está desde a sua participação no Big Brother Brasil:

Maycon

O primeiro eliminado saiu em um Paredão com Yasmin e Giovanna. Em entrevista ao Metrópolis, o "Tia da Merenda" afirmou que tem recebido apoio médico psicológico da Globo, pois sofreu ataques após sua saída do reality.

"A minha vida financeira e psicológica mudou muito, ambas para pior", disse. Ele acrescentou que não voltou a trabalhar na escola em que estava antes e permanece à disposição da Globo.

Nas redes sociais, o cozinheiro tem compartilhado vídeos de receitas e chegou a mostrar um reencontro com Nizam e Juninho no Carnaval da Sapucaí.

BBB 24: Maycon é o primeiro eliminado Imagem: Reprodução/Globoplay

Thalyta

Foi a segunda eliminada e a única mulher entre os oito primeiros eliminados do BBB 24. Ela saiu na berlinda que disputava com Davi e Juninho.

Depois do BBB, a advogada fez uma lipoaspiração para definir o corpo e uma cirurgia para "levantar" o bumbum. "Estou muito feliz. Ainda estou um pouco inchada, mas adorei o resultado. Meu bumbum está lindo. Estou me sentindo a Kim Kardashian", disse na época.

A ex-sister chegou a fazer publicidade para uma marca de cosméticos, e continua atuando com advogada criminalista.

BBB 24: Thalyta é a segunda eliminada do BBB 24 com 22,71% dos votos Imagem: Reprodução/Globoplay

Lucas Pizane

Pizane foi eliminado em um Paredão de favoritos, com Davi e Beatriz. O ex-brother foi um dos que mais fez sucesso fora da casa, participando de campanhas publicitárias para marcas como MC Donald's.

Dos brothers que deixaram o reality no início do jogo, tem sido o mais ativo nas redes sociais, mostrando seu dia a dia com a namorada e sendo convidado para eventos com celebridades.

O ex-brother é músico, mas desde que deixou o BBB, não lançou canções novas. Ao jornal baiano BNews, em fevereiro, ele disse querer investir na carreira musical e fazer um lançamento ainda neste ano.

BBB 24: Lucas Pizane em noite de terceira eliminação Imagem: Reprodução/Globoplay

Nizam

Após a polêmica envolvendo falas sobre o corpo de Yasmin, Nizam foi eliminado em um embate com Pitel e Raquele — mas chegou a ser lembrado em eliminações recentes, como a da modelo.

Atualmente, ele tem apostado na carreira de modelo — compartilhando cliques para marcas de roupas — e de influenciador de viagens, compartilhando vídeos de dicas para seus seguidores.

O brother passou dez anos entre navios e cruzeiros, visitando mais de 60 países. Em seus primeiros vídeos como influenciador, ele contou sobre uma experiência de explosão de vulcão na Nova Zelândia.

Nizam também tem feito lives, assim como Pizane, falando sobre as movimentações no BBB 24.

Nesta quinta-feira (21), ele trocou elogios com a atriz Letícia Spiller nas redes sociais. Segundo o colunista Lucas Pasin, os dois flertam desde o Carnaval.

BBB 24: Nizam em noite de eliminação Imagem: Reprodução/Globoplay

Vinicius

Quinto eliminado da edição, Vini estreou como eliminado em um Paredão quíntuplo, com Alane, Pitel, Marcus e Luigi.

Logo que deixou a casa, ele voltou para os treinos nas pistas de corrida como atleta paralímpico.

Sua próxima grande competição será nos Jogos Paralímpicos de 2024, em Paris. Em seu perfil no Instagram, ele tem compartilhado a rotina de treinos intensa.

BBB 24: Vinicius em noite de eliminação Imagem: Reprodução/Globoplay

