Pocah diz que 'adora' ser xingada no sexo: 'Minha piranha'

Pocah, 29, revelou que curte ser xingada no sexo e destacou que busca inovar para não ficar na mesmice.

O que aconteceu

Cantora contou que curte xingar e ser xingada. "Eu gosto de ser xingada, eu adoro. Gosto [quando fala] 'minha piranha, não sei o quê...', mas só na cama. Acho que [no sexo] vale tudo. Eu xingo também", declarou em entrevista à Blogueirinha.

Funkeira falou sobre inovar na cama para não esfriar o casamento com Ronan Souza. "Eu sou libriana, a gente [que é de libra] não gosta de rotina, sente uma necessidade de inovar. A gente é casado, mora junto, ele trabalha comigo, cria às vezes uma rotina, aí quando vejo que está tudo no mesmo lugar, na cama, toda vez que vai deitar, começa do mesmo jeito, aí a gente conversa, temos muito diálogo".

Pocah também falou que se incomoda em ser sexualizada pelo fato de cantar funk. "Eu não gosto que me sexualize, eu não estou ali [no palco] para ser sexualizada, posso ser sensual, sou artista, não estou ali para as pessoas me usarem, levar para o lado sexual. Sensual é diferente de ser sexual".