Patrícia Ramos desabafa sobre humilhação por homens: 'É difícil'

Patrícia Ramos, 24, respondeu a uma caixinha de perguntas na rede social sobre "como manter a autoestima elevada e não se humilhar por homens". Veja a resposta da youtuber.

O que aconteceu

A influenciadora fez um desabafo sobre os homens no Instagram. "Nada contra homens, mas também nada a favor (brincadeira). O, gente, é difícil a vida da mulher", escreveu aos risos na legenda do post.

Em vídeo, ressaltou sua experiência: "Lembro de todas as vezes que já me humilhei. Lembro de todas as humilhações que passei, as situações que já me coloquei e penso: 'Quero passar por isso de novo? Não. Mereço passar por isso de novo? Não'. A resposta é sempre não (...). O que talvez me faça ficar fora de controle é pagamento atrasado e trabalho excessivo".

Na postagem, ainda tratou de rivalidade feminina. "Quer ver uma coisa que me dá muita vergonha alheia é ver mulher jogando indireta para outra mulher por causa de homem. Isso é 2012, Orkut. Não estou aqui para crucificar os homens, não, mas é porque eles não fazem metade desse esforço pela gente", declarou.

Com a reflexão, Patrícia Ramos foi elogiada pelas fãs. "Bastava olhar no espelho para manter a autoestima elevada, né, gata?", brincou uma. "Uma mulher que sabe do seu valor e exatamente aquilo que ela merece não aceita migalhas de ninguém", concordou outra. "Cirúrgica, maravilhosa e necessária", destacou uma terceira.