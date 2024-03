Mel Maia e namorado passam por procedimentos estéticos; compare

Mel Maia, 19, e o namorado realizaram procedimentos estéticos na tarde de hoje e compartilhou os resultados nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz se submeteu a uma perfiloplastia, uma harmonização focada no perfil facial, em especial nas regiões do nariz, queixo e lábios.

Mel realizou o procedimento acompanhada do namorado, João Maria Pereira. O surfista português também fez o mesmo procedimento.

A artista se derreteu ao ver o resultado da harmonização do amado: "Jesus, gato! Excelente trabalho".

João Maria mexeu principalmente no formato do seu queixo. Já a atriz, além da notável levantada na ponta do nariz, também mexeu na boca, deixando os lábios mais volumosos.

Imagem: Reprodução/Instagram