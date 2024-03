Mel Maia compra BMW de R$ 1 milhão e diz estar obcecada: 'Virei meu pai'

Mel Maia, 19, contou que comprou uma BMW X6 blindada e está cheia de cuidados com o veículo novo.

O que aconteceu

A atriz contou que, como tirou carteira de motorista recentemente, investiu em um carro para chamar de seu: uma BMW blindada no valor de R$ 1 milhão. "Meu primeiro carro foi logo uma BM(W). Então, tem muitas coisas nesse carro que eu não estou acostumada. Já explorei", contou em seu stories.

De acordo com a atriz, ela está obcecada pelo veículo e mais cuidadosa do que o normal. "Eu virei o meu pai, aquela pessoa muito chata com a limpeza do carro. Para entrar no carro depois da praia precisa tirar até o último grão de areia. Não pode deixar nada sujo, não come dentro do carro."

Enquanto falava sobre as novidades de ter um carro de luxo, ela recordou que já comprou um veículo, mas para presentear o pai, sendo o carro da família.

Ainda se acostumando com o carro, Mel Maia falou que estranhou um pouco o fato de ele ser blindado: "Quando eu fecho a porta, e o vidro também, dá uma pressão no ouvido. Não é só no meu, é no de todo mundo que tá no carro".