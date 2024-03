MC Daniel faz confraternização em sua mansão para 'pessoal da Globo'

MC Daniel, 25, realizou uma confraternização em sua mansão, no Rio de Janeiro, na noite de hoje, para funcionários da Globo e seus parceiros do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck.

O que aconteceu

Churrasco antes de viajar: "Hoje vou pra Miami [nos Estados Unidos], mas fiz um churrasco em casa pro pessoal da Globo e do Dança".

Enrique Díaz, que também no elenco do Dança dos Famosos, marcou presença na festa.

Daniel ainda mostrou que ganhou um buquê de flores e um cartão elogiando sua participação no Lollapalooza Brasil, em São Paulo, que aconteceu no último fim de semana.

A estreia do artista no festival aconteceu ontem.

O funkeiro investiu R$ 500 mil na sua apresentação.

O MC fez uma declaração emocionada: "Muito obrigado! A pessoa que me mandou isso, que a pessoa abençoe sua vida, de coração. Sou um cara romântico. Essas coisas me deixam feliz. Espero retribuir o carinho a altura".