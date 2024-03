Madrugada no 'BBB 24' tem conflito entre aliados e promessa ousada do quarto Fada

Na madrugada desta segunda-feira, 25, o ambiente do BBB 24 ficou tenso após a formação do 14º Paredão. Este momento, destacado pela nomeação tanto de novatos quanto de veteranos para a berlinda, levou ao surgimento de desentendimentos, à revelação de estratégias de jogo, e ao estabelecimento de promessas por ações ousadas por parte dos participantes.

Entre os destaques, o conflito entre Fernanda e MC Bin Laden, que acirrou os ânimos e dividiu opiniões, e a revelação de estratégias que alguns participantes esperam utilizar nas rodadas futuras do jogo.

Conflito entre Fernanda e MC Bin Laden

Fernanda e MC Bin Laden se envolveram em um desentendimento que marcou a noite. Tudo começou no quarto do Líder, onde, além deles, Giovanna e Leidy Elin discutiam as consequências do Paredão. Fernanda opinou que Davi, um dos emparedados, não seria eliminado, sugerindo que a saída de qualquer participante depende do grupo ao qual pertence.

Durante a conversa, MC Bin Laden trouxe à tona uma questão anterior de votos entre ele e Fernanda, o que levou a uma discussão. Giovanna e Leidy riram de algo no momento, fazendo com que MC Bin Laden se sentisse desconfortável e dissesse a Fernanda: "Se for virar uma parada deselegante, é melhor a gente nem conversar". Fernanda, sentindo o clima pesado, decidiu sair do quarto do líder, afirmando não estar no melhor estado para lidar com a situação: "Eu não estou num bom dia pra surto de ninguém. Pra mim acabou".

Separadamente, Fernanda e MC Bin Laden expressaram seu descontentamento com o ocorrido para os outros participantes. No quarto Gnomo, Fernanda desabafou sobre o conflito, dizendo que se estressou. MC Bin Laden, por outro lado, foi repreendido por Giovanna, que o aconselhou a não tentar justificar sempre suas ações.

Após o desentendimento, Fernanda retornou ao quarto do Líder, onde conversou com Giovanna sobre o comportamento de MC Bin Laden. Giovanna criticou o funqueiro por não saber ouvir e sempre querer justificar suas ações. Fernanda concordou, apontando que o rapper acha difícil aceitar quando alguém discorda dele. Ambas concluíram que MC Bin Laden tem dificuldade em entender que as pessoas podem pensar de forma diferente.

Quarto Fada faz promessas

Alane, Beatriz e Isabelle se juntaram em volta de Davi e Matteus, ambos indicados para o Paredão, e os confortaram com palavras de incentivo: "A gente sabe que vocês vão voltar", disse Alane, transmitindo esperança aos emparedados.

Davi, então, revelou sua promessa ousada: caso escapasse da eliminação, ele correria pela casa sem roupa. Esse comentário inspirou Isabelle e Beatriz a pensar em suas próprias promessas desafiadoras. Isabelle sugeriu que poderia andar pela casa de calcinha, enquanto Beatriz considerou a ideia de pular na piscina sem a parte de cima do biquíni. Matteus acrescentou à conversa: "Pula de calcinha tapando os peitos". Isabelle, sem hesitar, afirmou: "Eu tenho coragem".

Tensão pós formação de Paredão

Leidy Elin enfrenta seu primeiro Paredão no BBB 24, marcando 80 dias de jogo sem receber votos. Ela expressou sua inquietação aos colegas: "Estou no Paredão pela primeira vez depois de 80 dias. Isso é surreal para mim".

Leidy também questionou a lógica por trás dos votos que recebeu, em especial o de Beatriz. "Não entendi o voto da Beatriz. Não faz sentido com o que a gente tinha combinado", comentou, indicando uma contradição nas estratégias de jogo que acreditava estar seguindo junto aos demais participantes.

A revelação do Poder do Falso

Em um momento mais relaxado durante a madrugada, Fernanda e Pitel decidiram revelar uma surpresa aos seus colegas de confinamento. No quarto Gnomo, elas explicaram que o colar do "poder do falso" foi resultado de uma pegadinha armada após a aparição do "Invasor".

"Aquele colar que vocês achavam que tinha algum poder especial... na verdade, era só uma brincadeira nossa", disse Fernanda, revelando a verdadeira natureza do objeto que muitos especulavam ser um grande segredo do jogo.

A revelação desencadeou uma onda de risadas e aplausos entre os participantes, que receberam a notícia como um divertido interlúdio em meio às estratégias e tensões do confinamento.