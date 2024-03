Madonna faz show gratuito no Rio em 4 de maio; TV Globo vai transmitir

Mais que oficial: Madonna vai se apresentar no dia 4 de maio, na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, a partir das 21h45. O show gratuito deve receber mais de um milhão de fãs e ser a maior apresentação da carreira da artista.

O mega evento terá estrutura de Réveillon e rede hoteleira cheia. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o show, que será exclusivo na América do Sul e encerrará o The Celebration Tour.

Grandiosidade do anúncio

Com a proposta de criar a maior pista de dança do mundo e o maior evento da carreira de Madonna, o show da cantora em Copacabana teve um anúncio também grandioso. Mais de 150 jornalistas estiveram presentes, com direito a fila na porta do tradicional Copacabana Palace.

"É um impacto enorme na indústria do turismo, os hotéis [em Copacabana] já lotaram. Não é só o evento dela que vai ser espetacular para a cidade, mas é a nossa imagem que vai para o mundo… Ela sai do México e vem para o Rio. Único show no Brasil e na América do Sul", disse Dani Maia, secretária de Turismo na cidade do Rio.

"Fomenta o turismo e a economia criativa. Começamos a ver o comércio se mobilizando para vender coisas sobre a vida da Madonna", completou Danielle Barros, atual secretaria de Turismo do estado do Rio.

Segurança reforçada

Uma das maiores preocupações dos fãs, a segurança será reforçada em Copacabana e esquema será parecido com o do Réveillon 2024. A Polícia Militar do Rio fez pontos de revista na entrada do público ao bairro, com reconhecimento facial, torres de segurança, detectores de metais e grades. Três mil agentes foram escalados na ocasião.

A última festa da virada, considerada um caso de sucesso, teve esforços redobrados contra a violência depois que, em agosto de 2023, um show do DJ Alok foi marcado por arrastões e mais de 500 pessoas detidas.

Madonna em apresentação da 'Rebel Heart Tour', em Paris Imagem: Benoit Tessier - 9.dez.2015/Reuters

Doze anos de espera

Madonna não se apresenta no Brasil desde 2012, quando trouxe a MDNA Tour à capital carioca e outras duas cidades — Porto Alegre e São Paulo. A cantora também fez shows pelo país em outras oportunidades. Sua estreia em solos brasileiros aconteceu em 1993, com shows no Maracanã e no Morumbi pela turnê The Girlie Show.

A atual turnê de Madonna, a The Celebration Tour, comemora os exitosos 40 anos da carreira da artista. Desde o ano passado, já passou por países da Europa e da América do Norte. Até o momento, o Brasil é o único país da América do Sul a entrar na rota da festa de Madonna.

SERVIÇO - The Celebration Tour in Rio

Data: 4 de maio, sábado

Início do show: 21h45

Local: Praia de Copacabana

Ingressos: gratuito