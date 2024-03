Lucas reflete sobre ausência de Camila em fotos: 'Acho que pesei a mão'

Lucas conversou com Pitel na noite de segunda-feira (25) sobre a ausência de Camila nas fotos de familiares recebidas pelos brothers em uma dinâmica que aconteceu na parte da manhã.

O que aconteceu

Lucas disse a Pitel que imagina porque a esposa não enviou uma foto. "Acho que não é nada que eu fiz, que eu tenha feito. É porque ela é muito reservada."

Ela já tinha falado para mim que não queria ser exposta e tal. Eu acho que eu pesei a mão. Lucas Henrique

Ele apontou que não falará mais sobre Camila. "Falei muito sobre ela aqui... Coisas que eu não precisava. Acho que ela pode estar meio 'pá' com isso. Aí eu vou evitar ficar falando."

Camila Moura anunciou que seu casamento chegou ao fim. A esposa de Lucas Henrique fez o anúncio após ele flertar com Pitel no confinamento. Ela também não apareceu no Vídeo do Anjo e deixou o brother preocupado.

