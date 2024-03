Leidy se preocupa com Lucas ao não ver foto de Camila Moura: 'Deu merd*'

Leidy questionou na manhã de hoje (25) o fato de Lucas não ter recebido uma foto da esposa, Camila Moura, na "surpresa" de Páscoa do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa com Fernanda e Giovanna na cozinha, Leidy comentou sobre Lucas não ter recebido uma foto da esposa na dinâmica que ocorreu pela manhã. "Ai, meu Deus, gente... tô nervosa agora", disse.

A sister demonstrou preocupação pelo brother. "Ele vai ficar mal de cabeça. Não tem foto da mulher dele... Aí deu merd*", disse. "A dele não veio a esposa dele. O que será que tá acontecendo, gente?".

Fernanda tentou amenizar o clima. "Acho que não tá aconteceu nada, amiga, acho que, de repente, ela só não quer ficar aparecendo nas coisas", disse.

Leidy, no entanto, insistiu nos "sinais". "Ele vai surtar, sei lá... porque no dia do último Líder dele, tinha foto dela. Na semana seguinte, ele pegou o Anjo e ela não apareceu no vídeo, tudo bem. Mas ela não mandar foto dela? Ela já mandou foto dela por três vezes".

E continuou: "Aconteceu alguma coisa... Ele falou que tem, que mandou várias fotos dele com a mulher dele e as irmãs dele [?] Ela [Camila Moura] mudou de ideia durante isso aqui então".

