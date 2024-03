Kevin Bacon diz que voltará à escola onde foi gravado 'Footloose'

Kevin Bacon, 65, vai retornar para a escola em Utah, nos Estados Unidos, onde foi gravado o filme "Footloose" (1984). O ator pretende voltar para o local 40 anos depois da estreia do longa-metragem.

O que aconteceu

O famoso confirmou a notícia no programa Today. Na sexta-feira (22), anunciou que voltaria ao local a pedido dos alunos da Payson High School: "Fiquei muito impressionado com tudo o que está acontecendo com essa ideia maluca de me fazer voltar. O filme e a Payson High School foram uma grande parte da minha vida. Isso não passou despercebido para mim. É realmente inspirador, então, obrigado. E eu irei. Tenho que ir".

A escola será realocada em breve. Este é o último baile a ser realizado no local, que será demolido no final do ano letivo.

Os estudantes fizeram uma campanha nas redes sociais para chamar a atenção de Kevin Bacon. Foram postados vídeos recriando as danças de "Footlose" com a hashtag "Bacon to Payson". No site, a escola também divulgou que pretende organizar um evento para beneficiar a instituição de caridade do ator, SixDegrees.org.

No entanto, o artista informou que não participará do baile de formatura. Ele planeja ir no evento de sua instituição no dia do baile, mas não para dançar com os alunos.