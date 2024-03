Investidor da Disney critica filmes da Marvel só com mulheres e negros

De olho em uma cadeira no conselho administrativo da Disney, empresa detentora de marcas como Marvel, o investidor Nelson Peltz questionou a necessidade de fazer filmes e séries apenas com pessoas negras e mulheres no elenco.

O que aconteceu

Peltz diz que não quer demitir o atual CEO da Disney, Bob Iger, mas "ajudá-lo" a alavancar a companhia. "A Disney é estúpida porque não estou tentando demitir o Bob. Eu quero ajudá-lo. Nós não demitimos CEOs", declarou em entrevista ao Financial Times.

Nelson admitiu não possuir conhecimento cinematográfico, mas destacou que a Disney tem emplacado um fracasso atrás do outro. "Eles dizem que não sabemos nada sobre o mercado cinematográfico, e não afirmo que tenhamos domínio dessa área, mas acho que eles também não têm. A Disney teve cinco grandes fracassos seguidos. A companhia perdeu o primeiro lugar em animação. Talvez seja a hora de mudar a gerência dessas divisões".

O investidor também criticou o trabalho de Kevin Feige, que gerencia as produções da Marvel e questionou a necessidade de representatividade nas obras. "As pessoas vão ao cinema ou assistem a uma série para se divertir, não para receber uma mensagem. Por que eu tenho que ver um filme da Marvel só com mulheres? Não que eu tenha algo contra as mulheres, mas por que eu tenho ver isso? Por que não podemos ter 'As Marvels' com homens e mulheres no elenco? Por que eu preciso de um elenco totalmente negro?".

As produções da Marvel já dominaram as bilheterias do cinema mundial, mas nos últimos anos têm acumulado resultados negativos. Entretanto, filmes que exaltam a representatividade trouxeram resultados positivos para a Disney, a exemplo de "Pantera Negra". O primeiro longa do herói arrecadou mais de US$ 1 bilhão (R$ 4,98 bi) e o segundo faturou mais de US$ 800 milhões (R$ 3,98 bi). Já "Capitã Marvel", que destaca a força das heroínas, ultrapassou US$ 1 bilhão nas bilheterias em 2019. "As Marvels" teve o pior resultado, com US$ 206 milhões (R$ 1 bi).

Nelson Peltz é fundador da Trian Fund Management, empresa que controla cerca de US$ 3,5 bilhões (R$ 17,4 bi) em ações da Disney. Ele disputa publicamente uma cadeira no conselho administrativo da empresa com o atual CEO da marca, Bob Iger.

Segundo a Bloomberg, Iger tem o apoio da empresa Glass Lewis, do CEO do banco JP Morgan, de acionistas de peso da Disney, como George Lucas, além de membros da família Disney. Peltz, por sua vez, tem o apoio de marcas como P&G, Mondelez International e da Janus Henderson. A assembleia anual da companhia está marcada para acontecer em 3 de abril.