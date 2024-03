HBO atrasa filmagens do terceiro ano de Euphoria por tempo indefinido

A emissora HBO adiou oficialmente o início das filmagens da 3ª temporada de Euphoria, porém não ofereceu nenhuma data de retorno.

O que aconteceu

De acordo com um comunicado emitido para o Deadline publicado nesta segunda-feira (25), a suspensão das gravações teve como motivo o criador, Sam Levinson, 39, ainda estar trabalhando nos roteiros da próxima temporada.

"HBO e Sam Levinson continuam comprometidos em fazer uma terceira temporada excepcional", anunciou a emissora. Apesar de não ter uma data definida, a previsão era de que as gravações começassem em breve. De acordo com Sidney Sweeney, 26, que vive Cassie Howard no drama adolescente, após a promoção de seu filme "Imaculada" que está nos cinemas, ela embarcaria da gravação da série.

Enquanto isso, o canal responsável pelo show liberou seu elenco para se envolverem em novos projetos. "Estamos permitindo que nosso elenco requisitado busque outras oportunidades", escreveram em nota.

A mensagem se refere ao fato de que o elenco teve suas carreiras alavancadas em 2023, com Storm Reid, 20, vencendo um Emmy por "The Last of Us", Zendaya, 27, Sidney Sweeney, Hunter Schafer, 25, e Jacob Elordi, 26, protagonizando uma sequência de longas desde a última temporada.

Em uma entrevista dada em novembro de 2023, Casey Bloys, presidente e CEO da HBO e Max afirmou que a previsão é de que a terceira temporada estreie em 2025 - e segundo o Deadline, a previsão segue confirmada.