Guilherme Fontes sobre emagrecer por questão de saúde: 'Virar sexy symbol'

Guilherme Fontes, 57, foi obrigado a transformar seus hábitos com a descoberta da obstrução de gordura de quase 60% de uma artéria coronária. Além da mudança na alimentação, também teve de aumentar a dosagem dos remédios que tomava. O artista anunciou que precisa emagrecer 10 kg.

O que aconteceu

O ator explicou que precisou mudar de hábitos. "Não sou mais criança e tenho que manter os exercícios em dia e tomar a medicação. Tomava muito displicentemente. Agora não mais. Como disse, a minha ideia é finalmente conseguir virar sexy symbol", admitiu ao Gshow.

Guilherme Fontes detalhou como será sua nova dieta e lamentou: "Manteiga, doces e tudo que a gente ama [foram cortados]. Gosto de verduras e legumes, mas agora gosto muito mais. [Tristeza] não poder cair de boca nos quilos de chocolate que tanto amo".

O famoso apontou que sua Páscoa será diferente: "Um dia a conta chega, o que é inadmissível. Esse ano a minha Páscoa vai ser uma tragédia! Só vai ter ovinho miúdo. Estaria liberado para comer tudo aos finais de semana, mas preferi seguir [a dieta geral, sem folga. No momento, preciso me livrar do refrigerante zero. Estou liberado para bebê-lo, mas não quero mais. Prefiro mil vezes os chocolates".