Forçada ou esforçada? Alane divide opiniões após look de Oscar no BBB 24

Expressiva e com um bom aproveitamento de tela no BBB 24 (Globo), Alane "brilhou" ontem (24) ao se salvar do Paredão na prova bate e volta. A sister disputou um "passe livre" da berlinda usando um vestido brilhante, salto alto e batom vermelho.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

"Alane estava vestida para se apresentar no Óscar ontem. É impressionante como ela valoriza o BBB. Admiro muito a Alane, porque com ela não tem bola perdida", avaliou Chico Barney no Central Splash de hoje (25).

Ela sempre tem uma frase [de efeito], acho muito bom. É forçado... Mas mais do que forçado, a Alane é esforçada Chico Barney

Lucas Pasin disse ter torcido para a sister continuar no Paredão, mas concordou sobre o jogo "esforçado" dela. "Alane faz um jogo esforçado, mas falso. Não torço por ela. Acho que ela deveria ter sido eliminada faz tempo, até para facilitar o jogo de Davi e Bia", avaliou.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 14º Paredão? Resultado parcial Total de 596284 votos 10,23% Davi 77,29% Leidy Elin 2,24% Matteus 10,24% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 596284 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash