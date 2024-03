Filha de Samara Felippo volta a morar com ela após polêmica com Leandrinho

Samara Felippo, 45, usou suas redes sociais na noite desta segunda-feira (25) para fazer um desabafo sobre a batalha judicial contra o ex-marido Leandro Barbosa, o Leandrinho, 41.

O que aconteceu

A atriz afirmou, em suas redes sociais, que está exausta devido às trocas de farpas ocorridas entre o ex-casal desde a semana passada. "Oi, gente, hoje vim até de filtro, bem na cara de pau mesmo, porque eu estou com uma cara de muita exaustão, estou muito abatida. Estou muito cansada, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E como eu disse: essa batalha não é legal; guerra nenhuma é legal".

Samara voltou a agradecer o apoio dos fãs e prometeu divulgar mais informações sobre o processo envolvendo uma casa do ex-casal. "Então, já saíram novas informações na mídia para vocês verem o tamanho desse absurdo. E é isso. Amanhã eu trago mais fatos da minha história e eu solto um novo vídeo. E é para agradecer também, só carinho de vocês todos. Muito obrigada".

Samara ainda contou que Alicia, 14, filha mais velha dela com Leandrinho, voltou a morar com ela. A adolescente tinha ido morar com o pai nos Estados Unidos, em novembro do ano passado. "Sim, gente, [ela voltou] há um tempinho já". O ex-casal também tem Lara, 10.

Samara Felippo e filhas, Alicia e Lara Imagem: Araujo/ Agnews

Segundo Samara revelou, os dois estão em disputa judicial por um imóvel comprado quando estavam juntos. A revelação foi feita através das redes sociais e gerou uma série de troca de farpas entre ela e o ex-marido.

Enquanto Samara afirma que Leandrinho colocou o imóvel no nome der seu irmão para evitar a partilha com ela, o ex-jogador rebate afirmando que ela sempre soube e que ele teria direito ao imóvel sozinho por ter pago a maior parte dele.