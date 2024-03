Famosas se manifestam após Daniel Alves deixar prisão na Espanha

Grazi Massafera, 41 Mariana Goldfarb, 33, Sthefany Brito, 46 e outras famosas usaram as redes sociais hoje para se manifestarem sobre a liberdade provisória de Daniel Alves, 40.

O que aconteceu

O ex-jogador de futebol brasileiro pagou fiança de R$ 5,4 milhões e deixou, na manhã de hoje, o Centro Penitenciário Brians 2, em Barcelona, na Espanha

As atrizes compartilharam a mensagem: "Quando se estipula uma fiança para um crime de estupro, está sendo apontado para a sociedade o quanto custa estuprar uma mulher"

O ex-atleta ficará em liberdade provisória enquanto recursos da sentença são analisados

Ele foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pela acusação de estupro a uma jovem de 23 anos no fim de 2022

A vítima afirma, em depoimento, que Daniel a tratou com violência no banheiro, com tapas e insultos, e a penetrou sem o seu consentimento até ejacular.