Falta de personalidade faz de Greta Van Fleet pior encerramento do Lolla

Pegue algumas das bandas e artistas mais representativos do hard rock dos anos 1960/1970: Deep Purple, Cream, The Who, Alice Cooper e, principalmente, Led Zeppelin. Ali estão os ingredientes que o grupo Greta Van Fleet usou para preparar músicas e visual que apresenta em discos e shows como o que fez neste domingo (24) no Lollapalooza.

O problema é que os ingredientes, sozinhos, são muito melhores do que reunidos em uma banda como a GVF. Algumas faixas até que são mais bem acabadas, como "Highway Tune", com uma bela linha de guitarra.

Mas não sai muito disso. Boa parte das músicas parecem cópias inacabadas de gente que já está no Hall da Fama do Rock. Se as referências são as melhores possíveis, ainda falta personalidade ao Greta Van Fleet.

Lollapalooza 2024: Greta Van Fleet no último dia do festival Imagem: Marcelo Justo/UOL

Com vários shows bons em três dias de festival, foi o pior encerramento possível para este Lollapalooza.