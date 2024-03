Ex-BBB Maycon fala sobre lipo: 'Homens também querem se sentir confiantes'

Maycon Cosmer, 35, o "Tio da Merenda" do BBB 24 (Globo), está se preparando para realizar uma cirurgia de lipoaspiração.

O que aconteceu

Em conversa com a Quem, o doutor Paulo Martin, especialista no caso de Maycon, conversou com a Quem e revelou quais procedimentos além da lipoaspiração serão usados

Maycon realizará uma lipoescultura com enxerto nos glúteos: "Esses procedimentos removem a gordura de áreas específicas do corpo, como abdômen, flancos e coxas para a sua posterior transferência aos glúteos"

Cirurgia para homens e mulheres: "É importante que os pacientes entendam que a cirurgia estática não é exclusividade de um gênero. Homens também têm o direito de se sentiram confiantes e satisfeitos com sua aparência física"

A cirurgia do ex-brother está prevista para 16 de abril.