Equipe de Anderson Leonardo repudia fake news após internação: 'Está vivo'

Anderson Leonardo, 51, foi internado na noite de ontem (24) após o quadro do câncer se agravar. A equipe do cantor publicou, hoje, uma nota de repúdio às notícias falsas que vem sendo espalhadas.

O que aconteceu

O cantor, que foi diagnosticado com câncer inguinal em outubro de 2022, precisou ser internado novamente no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio após o quadro se agravar.

Notícias falsas de que o músico teria morrido começaram a se espalhar depois de ser divulgado que o quadro dele é grave.

A equipe de Anderson publicou uma nota de repúdio: "A assessoria do Grupo Molejo repudia as falsas notícias sobre o quadro divulgado sobre o quadro do nosso cantor Anderson Leonardo. Ele está internado, o quadro dele é grave, mas está vivo e continua sob cuidados e acompanhamento médico. Pedimos a todos que continuem em orações".

O câncer inguinal afeta a região do pênis e anus.