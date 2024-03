Enquete UOL BBB 24 atualizada: veja quem sai amanhã após empate de brothers

Do UOL, em São Paulo

Nesta semana, o paredão do BBB 24 está sendo disputado por Davi, Leidy Elin, MC Bin Laden e Matteus. De acordo com a enquete do UOL, a trancista será eliminada.

O que diz a enquete

A nova parcial, atualizada às 18h25, mostrou que Leidy Elin já tem 76% dos votos.

MC Bin Laden aparece em segundo lugar, com 10,83%. Davi segue quase empatado com o funkeiro, com 10,81%.

Matteus tem o favoritismo da semana na berlinda, com apenas 2,37% dos votos.

Vale lembrar que a votação é para eliminar um dos participantes. O resultado será divulgado no programa ao vivo desta terça-feira (26). O BBB 24 começa logo após a exibição de "Renascer", a partir de 22h25.