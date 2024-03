Davi chama sister de ingrata e diz que vai 'desculpar' rival no ao vivo

Davi avaliou o jogo de Fernanda e o primeiro Paredão de Leidy Elin na manhã de hoje (25) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa com Isabelle, Davi disse que um dos argumentos que tem para votar em Fernanda é o fato de ela julgar outros brothers — inclusive ele — sem conhecê-los. "Ela costuma julgar as pessoas por essas atitudes", avaliou. "Acho ela uma pessoa muito ingrata. Ela olhou pra minha cara e disse que me despreza [?] nos dias anteriores, eu deixei de lascar a carta dela porque ela é uma mãe e precisava ver o filho dela".

O brother ainda disse que não consegue entender o jogo da sister. "No último Sincerão, ela me colocou na casa de desprezo. Agora ultimamente ela tá vindo tanto falar comigo, dar risadinha, ontem ali sentado na cadeira ela veio sentar do meu lado. Não é uma pessoa que quer me ver fora do jogo, que vota em mim? Pra que isso. Eu não consigo esquecer, não consigo ser assim. Não consigo querer saber das pessoas que votam em mim e tá na festa dançando comigo. Não consigo", disse.

O baiano também falou sobre Leidy, e disse que este será um "Paredão pesado". "Hoje ela vai querer vir soltar o bocão dela no Sincerão", disse.

"Você tem que que tomar cuidado com o pós", alertou Isabelle.

Davi acrescentou que vai dizer que os demais brothers é que fazem o jogo "girar em torno dele", e não o contrário, e afirmou que se Leidy tivesse pedido desculpas a ele, talvez não fosse eliminada. "Vou falar no ao vivo: eu te desculpo. Vou olhar no olho dela e dizer", continuou Davi. "Mas que isso não se faz com ninguém, você ultrapassou a barreira do limite do jogo".

