Comediante Kevin Hart é homenageado com prêmio Mark Twain de humor do Kennedy Center

Por Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - O Kennedy Center homenageou o comediante Kevin Hart com o prêmio Mark Twain de Humor Americano no domingo, em uma noite que contou com apresentações de outros comediantes, como Dave Chappelle, Chelsea Handler e Jerry Seinfeld, em homenagem à carreira de Hart.

Em uma apresentação gravada que irá ao ar em 11 de maio na Netflix, os pares de Hart o celebraram com uma mistura de humor e emoção.

"Você me lembra ...por que amo tanto a comédia", disse Chappelle, ganhador anterior do prêmio, a Hart do palco do Kennedy Center, comentando que havia desistido de uma viagem à Jamaica para participar. "Sinto-me honrado por conhecer alguém como você. Eu realmente gostaria que você tivesse vindo quando ganhei esse prêmio."

Hart, de 44 anos, tornou-se o 25º ganhador do prêmio, que o Kennedy Center já concedeu a Adam Sandler, Whoopi Goldberg, Jon Stewart e Carol Burnett. Hart considerou o prêmio incrível e agradeceu a seus colegas por "aparecerem"

Conhecido por filmes como "Ride Along", "Central de Inteligência" e "Paternidade", Hart obteve sucesso como comediante, ator de cinema e televisão, produtor e empresário. Ele lançou a empresa de mídia HARTBEAT em 2022.

Em 2018, Hart deixou a função de apresentador da cerimônia do Oscar do ano seguinte e pediu desculpas por palavras "insensíveis" que havia publicado no Twitter sobre gays. Deborah Rutter, presidente do Kennedy Center, disse que esse incidente não a fez hesitar em entregar-lhe o prêmio.

"A questão da... comédia é que ela deixa todo mundo...um pouco desconfortável", disse ela.

Outros ganhadores do Prêmio Mark Twain incluem Julia Louis-Dreyfus, David Letterman, Tina Fey, Eddie Murphy e Ellen DeGeneres.

O prêmio leva o nome do romancista e ensaísta Samuel Clemens, mais conhecido por seu pseudônimo, Mark Twain.