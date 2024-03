Claudia Raia conta que já 'roubou' namorado da irmã: 'Me apaixonei'

Claudia Raia, 57, contou que já 'roubou' um namorado da irmã, Olenka Raia, 63.

O que aconteceu

A atriz relembrou o episódio de quando era pré-adolescente e sua irmã, tinha por volta de 19 anos em entrevista ao podcast Desculpa Alguma Coisa

A relação das duas ficou estremecida por um tempo, porém, Olenka perdoou a artista depois de um tempo

Situação difícil: "Eu me apaixonei por ele. Foi uma situação bem difícil. Ele dançava comigo, ele era meu par de balé clássico. Ela estava namorando ele porque ela estava sozinha, ela não gostava dele"

Ambos se apaixonaram: "Eu me apaixonei e ele também se apaixonou. Foi uma cagada. Tinha 13 anos. Depois, sim, [ela me perdoou]. Mas quando ela descobriu, não. Ela lembra [até hoje], mas já me perdoou faz tempo"

Claudia Raia é casada com Jarbas Homem de Mello, 54, com quem tem um filho, Luca, 1

A atriz também é mãe de Enzo Celulari, 26, e Sophia Raia, 21, fruto do seu antigo casamento com Edson Celulari

A celebridade também foi casada com Alexandre Frota, 60, e namorou Jô Soares (1938-2022).