Cientista e 'parça' de dona Déia: quem é tiktoker que chegou ao 'Domingão'?

Gabriel Moraes, conhecido como Gabb nas redes sociais, fez participações no "Domingão com Huck" entre janeiro e fevereiro. Ele se destacou na atração pelas constantes brincadeiras com dona Déia.

Quem é Gabb

De São Paulo, Gabb é formado em ciências sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora (MG). Influencer se tornou conhecido por publicar avaliações sobre os looks dos famosos nas redes sociais.

Gabb também trabalhou com relações públicas em São Paulo. Gabb cresceu nas redes sociais em 2020, ano em que eventos não eram permitidos em decorrência da pandemia de covid-19.

"Eu queria ser diplomata quando entrei na faculdade. [...] Tinha uma amiga filha de um diplomata que viajava muito. Eu só pensava: 'quero essa vida para mim'"

Gabb em papo com Splash no estande da Boticário no Lollapalooza 2024

Luciano Huck convidou Gabb para participar do programa da Globo por acompanhar as redes do influencer. "Foi um ponto de virada na minha vida. Várias pessoas chegam em mim e falam: 'Gabb, minha mãe te ama'. É muito gostoso."

Influencer exaltou parceria com dona Déia na TV. "Foi um presente. A gente se encontra e brinca, ela me conta 'bafões' e fala palavrão. É ótimo."

Gabb participa de novela da HBO Max. Tiktoker aparece em uma cena de "Beleza Fatal", que conta com Camila Pitanga e Camila Queiroz no elenco.

Influencer tem mais de 10 milhões de seguidores no Tiktok. Gabb participou de ativações no estande da Boticário no Lollapalooza 2024 promovendo o Egeo E. Joy, novo produto da marca.