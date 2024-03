Cheias de Charme: resumo dos próximos capítulos da novela de 25 a 30/03

A novela "Cheias de Charme" está sendo reprisada na faixa "Edição Especial",das tardes da TV Globo. Confira os resumos dos capítulos previstos para esta semana.

Confira os resumos de "Cheias de Charme"

Segunda-feira, 25 de março

Ernani explica motivo da falência e diz que terão que reduzir gastos. Conrado reclama por ter que seguir passos do pai. Cida encontra Rodinei, que se declara, mas ela não corresponde. Otto é suspeito de desviar dinheiro doado para hospital. Rosário mostra a Inácio que tirou fotos de Fabian do quarto e se declara a ele. Penha é abordada por agiotas. Inácio e Rosário se acertam e ele pede que ela largue o emprego na casa de Chayene. Otto descobre que desvio de verba realmente aconteceu. Penha conta para Sandro que foi abordada por agiotas. Sônia começa a reduzir gastos em meio a crise financeira da família. Otto confronta Conrado por desviar dinheiro do hospital e diz que não dará mais dinheiro ao filho. Máslova incentiva Conrado a voltar com Cida por causa de Ernani. Lygia e Penha encontram Chayene na venda de seu Messias

Terça-feira, 26 de março

Penha e Lygia discutem com Chayene. Conrado visita Cida e eles reatam. Máslova aconselha Conrado a pedir emprego no escritório do Sarmento. Fabian chega na casa de Chayene e Rosário o beija por confundi-lo com Inácio. Chayene e Fabian definem termos de namoro fake, tiram fotos e dão entrevista. Socorro anuncia show de Chayene em Sobradinho e Naldo a repreende. Sandro recebe convidados para pagode na laje. Samuel chega em casa e Lygia o repreende por ter fumado na escola. Cida, Rosário e Penha desabafam sobre seus parceiros. Inácio diz que tem interesse em comprar o bufê. Conrado diz que pai o deixou sem dinheiro e se nega a vender cavalo para se sustentar. Sidney e Inácio conversam sobre planos de comprar bufê. Cida se nega a receber Conrado em casa e pega vestido e bolsa de Isadora para sair com ele. Penha se rende a churrasco organizado por Sandro. Socorro cobra por show de Chayene e promete que ela está chegando. Elano alerta Penha sobre dívidas e ela não sabe como fazer para pagar. Brunessa encontra Cida na boate e a chama de empreguete.

Quarta-feira, 27 de março

Brunessa pega bolsa de Cida para não contar verdade a Conrado. Socorro é desmascarada por vender show falso em Sobradinho e foge. Lygia estranha receber ligação de cartão de crédito de Penha. Chayene elogia comida de Rosário e pede para que ela faça prato afrodisíaco. Brunessa conta pra Rodinei que viu Cida com ricaço em boate e ele fica desconfiado. Máslova sugere que Conrado se apresente de surpresa para Ernani. Socorro se esconde na casa da mãe mas é flagrada por vizinhos em busca de dinheiro, pulando da ponte para fugir. Chayene troca drinks com Simone e as duas dormem. Fabian pede para Rosário visitar a casa com ele enquanto Chayene e Simone dormem. Sidney e Inácio apresentam proposta para comprar bufê. Rosário e Fabian passam momentos juntos e tiram fotos. Rosário é flagrada por Laércio, e Fabian a defende. Inácio convida Rosário para trabalhar no bufê e ela se recusa. Samuel chega com novo tablet em casa e diz que ganhou no sorteio. Alejandro confronta Samuel sobre onde comprou aparelho e o filho de Lygia levanta suspeita sobre Penha.

Quinta-feira, 28 de março

Rodinei interrompe papo de Cida com Conrado. Rosário grava música em estúdio de Kleiton Rodinei vai atrás de Brunessa. Agiota manda recado para Penha sobre prazo de pagamento da dívida. Cida conta para Ernani que namora Conrado e mentiu dizendo que é sua filha de criação. Sônia fica empolgada ao saber que Cida está namorando um herdeiro milionário. Rosário mostra CD para Sidney e diz que vai mostrar a Fabian. Penha descobre que solucionaram caso do dinheiro, mas Samuel ainda a trata com desprezo. Chayene descobre que Laércio pôs sonífero em sua bebida. Sônia elogia Cida por mentir para Conrado e diz que a apoiará. Penha acha dinheiro na máquina de lavar e devolve para Alejandro. Inácio e Sidney compram bufê. Lygia diz que não conseguirá voltar para o Rio e Samuel sai escondido. Penha conta a Elano que sacou dinheiro e ele repreende a irmã. Naldo chega ao Rio e liga para mãe, que conta que Socorro morreu.

Sexta-feira, 29 de março

Inácio vê autógrafo de Fabian para Rosário. Naldo bebe e chora pela morte de Socorro. Sandro tenta dormir com Penha mas toma um fora. Ernani comemora possibilidade de trabalhar com Otto. Cida fica feliz com apoio de Sônia e Ernani. Rosário diz que vai manter sonho de carreira, e Inácio propõe um ano para ela tentar. Sônia convida Cida para dia da beleza, e Ariela estranha. Lygia recebe ligação, descobre que Samuel está no hospital e Penha vai acudi-lo. Dinha e Inácio descobrem que bufê tem evento grande e ele pede ajuda de Rosário. Penha vai ao hospital buscar Samuel. Sidney passa mal. Sônia ajuda Cida a se vestir para jantar com Conrado e Máslova. Valda alerta Cida sobre namoro com Conrado. Kleiton e Naldo choram por Socorro, que reaparece. Chayene reclama de show de Fabian com banda Calypso e o ameaça para fazer show junto. Fabian ouve Rosário cantando e a elogia. Chayene flagra Rosário e Fabian e se revolta

Sábado, 30 de março

Chayene justifica que está dando um tempo com Fabian enquanto todos ficam em silêncio. Rosário agradece Fabian por defendê-la. Máslova e Conrado tentam agradar família Sarmento. Máslova constrange a todos por fala sobre empregadas, e Cida conta que era filha da empregada. Conrado reclama de Cida ser filha de empregada, mas Máslova o acalma. Inácio elogia comida enquanto Rosário lembra de elogios de Fabian. Sônia acalma Cida sobre momento certo para contar que é empregada doméstica. Samuel e Lygia brigam. Rosário conta para Sidney que compôs música e o pai repreende a filha por trabalho junto com Fabian. Naldo e Kleiton repreendem Socorro por problemas de convivência. Rosário chega para trabalhar e Chayene a questiona.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas.