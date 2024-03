'Uma loucura': Carol Biazin conseguiu feat após invadir casa de Ludmilla

Carol Biazin regravou sua música "Raio X" com Ludmilla para o álbum "Numanice #3". A artista revelou a Splash que conseguiu o feat após um encontro inusitado com a funkeira.

'Invadi a casa dela'

Carol Biazin foi com seu empresário de penetra a uma festa de Ludmilla após o Prêmio Multishow. "Foi uma loucura. Eu praticamente invadi a festa na casa dela. Falei que não queria fazer papelão e ir sem ter sido convidada. Sou muito careta, não tenho coragem de dar a cara assim."

Teve que driblar seguranças. "Tinha que pegar uma van para entrar no condomínio. Era todo um esquema super protegido. Passei o nome para a segurança, e não estava na lista. A gente ficou com aquela cara de tacho. Ela começou a acreditar na história de que o nosso nome não tinha sido colocado por engano."

Ludmilla liberou a entrada de Biazin, e dupla cantou "Raio X" juntas pela primeira vez. "Ligaram para a irmã da Ludmilla e falaram que eu estava lá na porta. Ela liberou minha entrada. A Lud me viu e falou, 'Vamos cantar Raio X, estou viciada nessa música'. Esse dia foi louco, insano. Jamais imaginaria que eu teria vivido essa experiência."

Convite para a parceria veio depois. Carol conta a Splash que seu empresário sugeriu que a dona do "Numanice" apenas regravasse uma versão de "Raio X", mas ela quis que Biazin cantasse junto.

A Lud pirou na ideia de regravar 'Raio X' nessa roupagem de pagode. Só que a nossa ideia era regravar a canção, mas ela acabou me chamando para cantar também. E aí veio o convite pelo WhatsApp. Ela me mandou mensagem, e eu surtei, obviamente.

Carol Biazin

'Vou ficar com dó'

Biazin lançou a música "A Gente Só Conhece Quando Termina" na última quarta-feira (20). A artista define a canção como uma das mais tristes que já escreveu. "É sobre uma hora você conhecer muito aquela pessoa. E quando tudo acaba, parecerem ser dois estranhos."

É uma música muito dolorida. Acho que é uma das mais doloridas que já escrevi. Ela é muito sofrida mesmo. Eu até brinco que espero muito que as pessoas não se identifiquem com essa música, porque vou ficar com dó.

A produção faz parte do novo projeto de Carol, a turnê "acústico (nem tão pouco assim)". A cantora fará shows em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Ingressos estão à venda no site oficial da artista.

'É quem eu sou'

Carol diz não se importar com o rótulo de cantora LGBTQIA+. "Antes de tudo, eu sou cantora e mulher. Nunca coloquei isso como algo qualitativo do meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é quem eu sou. E eu não tenho muito como ficar fugindo disso, nem devo fugir mais. Não tem como não falar sobre isso nas minhas músicas."

Furando bolhas. No início da carreira, Biazin fazia mais sucesso entre a comunidade LGBTQIA+. Hoje, ela alcança um público muito maior, com mais de 25 milhões de reproduções e 1,7 milhão de ouvintes mensais no Spotify.

Não quer deixar os fãs que estiveram presentes desde o início. "É a minha maior bolha e ainda são as pessoas que frequentam muito os meus shows. São elas que esgotam os ingressos e fazem um barulho estrondoso. E é a bolha que protejo com todas as garras possíveis."