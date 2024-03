Beatriz e Pitel batem boca ao vivo no BBB 24 e são repreendidas por Tadeu

Beatriz e Pitel discutiram ao vivo durante o Sincerão de segunda-feira no BBB 24 (Globo) e foram repreendidas por Tadeu Schmidt.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Pitel apontou Beatriz como a pessoa que está em sua mira durante a dinâmica.

Na sequência, a vendedora reclamou — e o apresentador já havia alertado a todos que, hoje, não haveria direito a réplica.

Beatriz resmungou. "Não tem argumento é f*da, só fala idiotice."

Pitel a retrucou. "Você não respeita, tá vendo?"

Tadeu, então, interferiu. "Bia, Bia! Não, não. Hoje não!"

Enquanto o apresentador falava, elas continuaram gritando uma com a outra.

Na sequência, ele citou Pitel e Bia e voltou a reforçar que as únicas falas deveriam ser durante as falas dos protagonistas do Sincerão.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 14º Paredão? Resultado parcial Total de 1114907 votos 11,54% Davi 72,83% Leidy Elin 1,98% Matteus 13,66% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1114907 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash