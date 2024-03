Túlio Gadêlha declara torcida contra Leidy no BBB 24 e cita Bolsonaro

Túlio Gadêlha, namorado de Fátima Bernardes e deputado federal por Pernambuco, defendeu a eliminação de Leidy Elin no 14º Paredão do BBB 24 (Globo) e citou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

No X (antigo Twitter), declarou ser contra a sister. "Voto para eliminar Leidy. Ela passou dos limites. Só me vem à mente a cena dela jogando as roupas do Davi na piscina. Quem passa dos limites não deve continuar no jogo. Leidy fora da casa. Bolsonaro na cadeia", opinou.

A publicação foi criticada. "Que absurdo da sua parte, um homem branco, querer comparar uma mulher preta, pobre e de favela com Bolsonaro", apontou uma página. "Imagino que jogar as roupas do Davi na piscina esteja em qual artigo do código penal? Pior, botar Bolsonaro no meio e tendo um argumento que ele usaria. Micoso", indicou outro. "Por isso que você nunca terá e nunca será 1% do que o William Bonner é", alfinetou uma terceira. "Desnecessário e cruel esse seu comentário. É só um jogo! Põe a mão na consciência", avaliou outra.

Voto para eliminar Leidy. Ela passou dos limites. Só me vem à mente a cena dela jogando as roupas do Davi na piscina. Quem passa dos limites não deve continuar no jogo. Leidy fora da casa. Bolsonaro na cadeia. #bbb24 -- Túlio Gadêlha (@tuliogadelha) March 25, 2024

Que absurdo da sua parte, um homem branco, querer comparar uma mulher preta, pobre e de favela com o Bolsonaro.



Vai dormir. -- POPTime (@siteptbr) March 25, 2024

Que ridículo você colocar Leidy e o inominável num mesmo Tweet como se tivesse alguma relação. -- Dummy Demitida (@dummydemitida) March 25, 2024

Imagino que jogar as roupas do Davi na piscina esteja em qual artigo do código penal, Túlio? Pior, botar Bolsonaro no meio e tendo um argumento que ele usaria. Micoso! -- thiago (@httpsrealitys) March 25, 2024

Por isso que você nunca terá e nunca será 1% do que o William Bonner é pic.twitter.com/MfUU9ucywJ -- Haroldinha Barbie Kill (@HaroldoNaLata) March 25, 2024

Desnecessário e muito cruel esse seu comentário. É só um jogo! Põe a mão na consciência! -- Juliana Schm (@JulianaSchmeil) March 25, 2024

preferimos William Bonner -- Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 25, 2024

Postagem sem noção. -- Dieguinho (@diegoschueng) March 25, 2024

