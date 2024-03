BBB 24: Fica Leidy ou Fora Leidy? Perfis de brothers declaram torcidas

Leidy, Davi, Matteus e MC Bin Laden se enfrentam no Paredão dessa semana do BBB 24 (Globo). Segundo as torcidas dos demais confinados, Leidy é a protagonista da berlinda que será decidida amanhã (26). Veja como estão as torcidas:

Fora Leidy

Mantendo a coerência com o jogo e voto de Alane, nesse paredão somos #ForaLeidy!



Boraa! 💪🏻 #BBB24 #TeamAlane -- Alane Dias 🪷 (@alanedias_) March 25, 2024

Nesta formação de paredão, somos #ForaLeidy. Foco no Gshow e participem dos mutirões.#BBB24#TeamBeatrizReis -- Beatriz Reis Brasil 🍓 (@BeatrizRBrasil) March 25, 2024

Alô Mateadores do Matteus, estamos no paredão, precisamos do apoio de todas e todos vocês para que o nosso guri continue no jogo. Vamos votar #ForaLeidy com toda nossa força! #FocoNoGShow#TeamMatteus #BBB24 pic.twitter.com/4SHIiwsflr

-- Matteus Amaral (@BahMatteuss) March 25, 2024

ESTRATEGICAMENTE somos #ForaLeidy nesse paredão. A sister além de já ter votado no Bin algumas vezes também, é a melhor alternativa pra levarmos ele ao top10! Contamos com o apoio de vocês e sigam a decisão oficial! #FicaBin. pic.twitter.com/8AHmYTcOE7 -- MC BIN LADEN (@mcbinladen) March 25, 2024

Fica Leidy

Giovanna apoiou a trancista a continuar no jogo. Já Fernanda declarou torcida para Leidy e MC Bin Laden ficarem na competição.

Estaremos sempre apoiando os verdadeiros aliados de Giovanna, e é claro que nosso posicionamento neste paredão é #FICALEIDY, de quem ela está bastante próxima nos últimos tempos! Entendemos que neste momento muitas equipes irão se aproveitar de sua rejeição para ficarem omissas,? -- Giovanna Lima (@gihllima) March 25, 2024

Papo rápido aqui, alcateia! São mais de dois meses de programa e muita água passou embaixo dessa ponte.



Apesar dos pesares, entre os emparedados de hoje, Bin e Leidy são as pessoas mais próximas da Fernanda. Então expressamos aqui o nosso desejo para que ambos permaneçam. #BBB24? -- Fernanda Bande (@nandabande) March 25, 2024

Fora Matteus

Temos um paredão entre Leidy X Bin X Matteus X Davi.



Tendo em vista que temos dois aliados da Pitel no paredão, Leidy e Bin. E temos o maior embate dela na casa, o Matteus. Nosso posicionamento não seria diferente, queremos a permanência da Leidy e do Bin na casa. Somos FORA? -- Pitel (@giovannapitel) March 25, 2024

ATENÇÃO, FURACÕES, ESTAMOS NO PAREDÃO E O SONHO NÃO PODE ACABAR!



Contamos com o apoio de todos vocês, com respeito e carinho, para a permanência de nossa menina na casa.



Visando o cenário atual, somos #ForaMatteus.



Contamos com o total foco de vocês para isso. A LUTA AGORA? pic.twitter.com/R8S5OAyzle -- Leidy Elin ? (@leidyelin) March 25, 2024

Sem torcida

Lucas Henrique foi o único a não declarar sua torcida no 14º Paredão.

