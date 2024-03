BBB 24: 'Todo mundo faz isso', diz MC Bin Laden sobre argumento sobre Davi

Após a formação do Paredão, o grupo Gnomo debateu sobre Davi manipular o grupo Fadas no BBB 24 (Globo). MC Bin Laden não concordou com as sisters, que chamam Davi da manipulador.

O que aconteceu

MC Bin Laden discordou da definição de manipulador de Fernanda,. Giovanna e Fernanda. Leidy disse que Bia era manipulável por Davi, após receber o voto da vendedora. MC Bin Laden não concordou.

MC Bin Laden: "Mas você acha que ser manipulador é algo ruim? (...) Se seu poder de convencimento for uma manipulação para o bem, que mal tem? Eu já vi o Davi se defender dessa forma. Eu entendi a defesa dele. Ele sabe o que é manipulador, ele não é bobo. Ele falou: 'Eu avisei as meninas que a Leidy não jogava com elas, jogava com o Buda'. Ele entende que isso não é manipulação. Não é manipulação ao ponto de ele sentar ali e ter a mesma opinião que todo mundo. (...) Eles jogam juntos! Se a gente for ver, todo mundo faz isso, e a gente respeita! (...) Se eles jogam juntos, eu não vejo isso como errado"

Leidy: "Teve uma história antes. Eu era aliada ali. Eu tinha uma troca ali. Ela não vota na Cunhã, mesmo que ela seja de outro grupo"

Giovanna: "Por que você tá defendendo o Davi? Você tá querendo explicar mil vezes que o que a gente vê que ele faz não é manipulação. (...) Ele fica plantando tudo e sempre sai o jogo que ele quer"

MC Bin Laden: "Não tô defendendo, mas se eu entendo que ele joga junto..."

Leidy: "Foi o negócio que ela falou: 'Leidy, ele tá tentando fazer a cabeça de todo mundo pra ir em você'. E hoje ele conseguiu. O único que eu fiquei p*ta que votou em mim foi Alegrete, que eu sei que Alegrete não confunde. Ele manipula todo o grupo. A questão é que eu com as meninas, teve troca. Eu e as meninas já teve troca. Bia, há quatro dias falou que não votaria em mim agora porque tinha outras 3 pessoas pra ela votar. Saiu da boca dela, tá gravado. Hoje ela fez o que? Votou em mim. Isso é o que? Você vai falar que isso não é manipulação, é o que?"

NEWSLETTER

