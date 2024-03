BBB 24: 'Será que a Camila tá sofrendo?', questiona Lucas

Durante conversa na academia do BBB 24 (Globo), Lucas e Bin analisaram os favoritos do jogo no painel tático, então o carioca assumiu que está 'baqueado' e demonstrou preocupação com a Camila Moura, sua esposa.

O que aconteceu

Mais cedo, na ação de Páscoa, Lucas não recebeu lembranças da esposa e ficou pensativo. Na academia, enquanto conversava com o Bin revelou estar preocupado.

"A gente já comprou essa narrativa. Bia, Davi, Pitel e você também. E Cunhã (Isabelle) São os favoritos", apostou Bin.

"Não consigo me enxergar, de verdade, Bin", discordou o carioca.

O funkeiro o consolou e afirmou que Lucas apareceu bastante no jogo.

"Chegou um momento aqui que, agora nessas últimas semanas, eu tô muito baqueado. Eu tô tentando reagir, mano, mas é mais forte. É muito bagulho na cabeça", confessou o capoeirista.

"A questão que eu fico pensando, lá fora, é: cara, será que a Camila tá sofrendo? Será que as pessoas estão atacando ela ou alguma coisa assim?", revelou Lucas.

"Pai, você não teve uma atitude assim...", disse o Bin.

"Eu sei, mano, mas tipo assim... Aqui é tudo mais forte do que parece, aqui é tudo muito intenso", Lucas continuou o desabafo.

