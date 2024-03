MC Bin Laden após atrito com Fernanda: 'Não quero mais amizade'

Após ter um desentendimento com Fernanda no Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), MC Bin Laden afirmou que "não quer mais amizade e conversa" com a participante.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

MC Bin Laden comentou sobre o que houve com a aliada: "A Fernanda saiu do quarto lá gritando". Lucas Henrique o interrompeu: "Ela chegou aqui chateada, ela falou".

O funkeiro insistiu: "Ela chegou gritando comigo, e a Pitel me ameaçar falando que tem seis pessoas para ir no Sincerão... Pitel acha que eu tenho medo dela?".

O capoeirista rebateu: "Como assim? Ela falou que tem seis pessoas para... São seis pessoas que vão amanhã. Acho que você entendeu de forma equivocada".

No papo, relembrou o desentendimento com Fernanda: "O meu erro está onde? De ter sido verdadeiro com a Fernanda. De ter falado: 'Fernanda, naquela hora, joguei um verde porque não sabia se você estava confiando em mim'. Aí ela contou isso na frente das pessoas, sendo que ela combinou que o que a gente conversa os outros não têm que saber. E eu falei: 'Fernanda, isso vai virar um assunto pessoal, não tem necessidade'. Aí ela gritou comigo. Falei: 'Tá bom, deixa para lá'. E ela saiu surtando".

Por fim, destacou que não pretende seguir a amizade com a confeiteira: "Está de boa, só que eu não quero mais essa proximidade, não quero mais amizade, não quero mais conversa. Ela fica com a razão de que ela está certa. Esse bagulho da Fernanda, ela ficou me cutucando, aí a Leidy começou a rir da minha cara, a Giovanna também. Me senti um palhaço".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 14º Paredão? Resultado parcial Total de 460469 votos 9,57% Davi 78,77% Leidy Elin 2,07% Matteus 9,59% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 460469 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash