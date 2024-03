Lucas Buda se decepciona por não receber foto de esposa em ação de Páscoa

Lucas Henrique (Buda) ficou decepcionado após não receber uma foto da esposa, Camila Moura, em uma ação de Páscoa no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os brothers foram presenteados com uma ação de Páscoa. Nesta segunda-feira (25), eles receberam ovos de chocolate de uma marca patrocinadora com fotos de seus familiares.

Buda ficou triste por não ver a esposa em mais uma dinâmica. O participante se isolou e ficou pensativo ao encarar a foto apenas com as irmãs.

Fernanda se aproximou e tentou suavizar a situação. A confeiteira apontou que suas irmãs ainda não haviam aparecido no Vídeo do Anjo e tinham que aparecer em algum momento.

Camila Moura anunciou que seu casamento chegou ao fim. A esposa de Lucas Henrique fez o anúncio após ele flertar com Pitel no confinamento. Ela também não apareceu no Vídeo do Anjo e deixou o brother preocupado.

BBB 24 - enquete UOL: Fadas x Gnomos? Qual quarto está jogando melhor? Resultado parcial Total de 7958 votos 74,79% Quarto fadas 25,21% Quarto Gnomos Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 7958 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash