Fernanda analisa postura de brother: 'Quer manipular, mas não consegue'

Fernanda destacou que MC Bin Laden tenta manipular as pessoas no BBB 24 (Globo), mas não consegue. Os dois se desentenderam no Quarto do Líder um pouco antes.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na área externa, Fernanda, Pitel, Leidy e Lucas Henrique conversaram sobre o atrito entre a confeiteira e MC Bin Laden. As sisters entraram em consenso sobre o funkeiro querer impor sua opinião sobre os outros.

Leidy sugeriu: "Ele quer colocar o posicionamento dele, o pensamento dele na cabeça dos outros". Pitel acrescentou: "Às vezes, ele quer encabeçar uma opinião coletiva".

Fernanda salientou: "Quer manipular, mas não consegue. Acho que desde o primeiro dia, com aquele papo que ele falou lá no quarto, ele sempre quis ter um grupo. Mas não só isso, ele sempre quis ser o líder de um grupo". A trancista concordou e disse que Davi é igual.

As colegas de confinamento ainda lembraram das tentativas fracassadas de MC Bin Laden em entrar em outros grupos. A confeiteira falou que ele não conseguiu liderar o Puxadinho, a trancista e a assistente social avaliaram que ele fez de tudo para entrar no Fadas, mas a empreitada não deu certo.

BBB 24 - enquete UOL: Fadas x Gnomos? Qual quarto está jogando melhor? Resultado parcial Total de 7504 votos 73,63% Quarto fadas 26,37% Quarto Gnomos Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 7504 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash