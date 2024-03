Após desentendimento com MC Bin Laden, Fernanda sai de quarto: 'Acabou'

Fernanda e MC Bin Laden se desentenderam no BBB 24 (Globo) e a confeiteira deixou o Quarto do Líder com a situação.

O que aconteceu

A discussão começou após os dois falarem de votação. Fernanda disse que MC Bin Laden poderia ter perguntado em quem ela votaria e disse que ele mentiu, com isso, Giovanna e Leidy começaram a rir.

O funkeiro perdeu a paciência e disparou: "Se for virar uma parada deselegante, melhor nem conversar".

Giovanna interveio: "P*ta que pariu, conversa, fala logo".

Fernanda se defendeu: "O que tem a ver? Eu estou ouvindo você falando, quem está rindo é ela. Eu estou ouvindo o que você está falando". Leidy reforçou: "Ela está falando de boa, você que está surtando".

A confeiteira continuou: "Por que você está falando de mim? Eu estou ouvindo você falando e eu estou esperando você terminar de falar".

O MC insistiu: "Entendi, Fernanda. Toda vez que a gente fala vira algo pessoal".

Incomodada, Fernanda concluiu: "Então está bom, eu vou embora. Não estou em um bom dia para o surto de ninguém. Para mim, acabou".

