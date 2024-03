BBB 24: Fernanda conta a verdade sobre colar falso de Pitel a brothers

Fernanda e Pitel decidiram contar a verdade sobre o colar do Falso, dado a ela antes da formação do 13º Paredão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Fernanda reuniu o grupo dos Gnomos para falar a verdade sobre o Poder do Falso antes do Sincerão, pensando em não prejudicar Leidy.

Fernanda: "Até pra te ajudar no Sincerão de amanhã, acho que você precisava saber de uma informação. Todos vocês. O colar da Pitel daquele Monstro não foi dado por sorteio de ninguém. Foi o impostor que deixou nesse quarto uma mala. Ele deixou dentro desse quarto com uma placa. 'Você ganhou o Poder do Falso e só poderá revelar no domingo'. Falei: 'Vamos guardar essa informação, vamos guardar esse segredo'. E a ideia era essa. Mas a gente não achou que vocês iam 'mirabolar' tanto"

Pitel: "A Raquele foi a cereja, porque ela fez o negócio certinho, que casava".

MC Bin Laden: "Mas tinha seu nome?"

Fernanda: "Não tinha nome nenhum, ela não é favorita, não. Ninguém escolheu ela pra nada. Ele deixou uma bolsa misteriosa largada aqui na cama. Mas a bolsa é igual a nossa (...) Porque se pega ali na hora e fala, como você toda hora fala: 'Alane tá com ciúme do colar da Pitel', o colar da Pitel sempre foi uma trollagem. A ideia desse colar não é só a mentira, é você falar pros outros que você foi escolhida por alguém. A ideia de você ser grande dentro do jogo"

Leidy: "Caraca, boa essa daí"

MC Bin Laden: "Então resumindo, o colar não servia pra nada?"

Pitel: "Não, era falso. Aí a Fernanda achou melhor contar porque, vai que alguém usa como argumento?"

Lucas: "Jogada de gênio, muito bom"

Giovanna: "Foi uma novela maravilhosa, eu ia amar assistir essa história. Foi divino"

