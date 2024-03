Davi chama Fernanda de 'bipolar' e indica: 'Vendo que corda está apertando'

Davi revelou que Fernanda está se aproximando das Fadas como estratégia para continuar no BBB 24 (Globo). Ele ainda a chamou de "bipolar".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O baiano chamou a adversária de bipolar e detalhou sobre seu jogo: "Fernanda é uma pessoa bipolar, já te falei aquele dia. Olha o que ela faz, olha como ela joga, ela está vendo que a corda está apertando, nos últimos Paredões, saíram várias pessoas do grupo deles lá".

Analisando o 14º Paredão, o brother apontou que dois poderiam ser eliminados: "Eles estavam em maioria, estavam em oito, oito contra cinco. Hoje, eles são seis e dois estão no Paredão. Se forem duas pessoas saindo [no 14º Paredão], eles vão ficar com quatro, aí ela vai entender e perceber que eles estão em minoria"

Davi sugeriu que Fernanda poderia se relacionar com o grupo Fadas como estratégia para seguir na competição: "Ela já está começando a se esticar para cá, conversando com você [Matteus]. Passei por ela hoje, ela falou assim: 'Davi, você está bonito, hein?'. Ela sempre me elogiou..."

BBB 24 - enquete UOL: Fadas x Gnomos? Qual quarto está jogando melhor? Resultado parcial Total de 7766 votos 74,35% Quarto fadas 25,65% Quarto Gnomos Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 7766 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash