BBB 24: Davi e Matteus alfinetam rivais: 'Quem pediu massagem?'

Davi e Matteus alfinetaram seus rivais no 14º Paredão do BBB 24 (Globo), que conta com Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden. Eles não gostaram de ouvir que Leidy não 'massageia' ninguém.

O que aconteceu

Davi e Matteus começaram a pensar no Paredão e no Sincerão para amanhã. Eles pensaram em argumentos para rebater o que os adversários tiveram a dizer sobre eles.

Davi: "Você viu o que ela falou ali? 'Não tô aqui pra massagear nem passar a mão na cabeça de ninguém'"

Matteus: "Mas quem foi que pediu massagem?"

Davi: "Quem pediu carinho na cabeça?"

Matteus: "Existe uma diferença entre respeito e ficar perto pra fazer média e não ser votado. Eu trato com respeito porque gosto ser tratado com respeito, eu não gosto de gente me destratando, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, em algum momento eu fui lá puxar saco do Gnomo? Amanhã, eu sei, vão ferver! Mas que venham!"

Davi: "Amanhã é chegar mesmo e largar o verbo! Eu já tenho o que falar dos dois ali amanhã. O argumento da Leidy eu tenho, o do Bin eu tenho. Todo mundo ali eu tenho argumento pra usar. A Giovanna... eu nem me preocupo com as coisas que ela vem falando, a ldiderança que ela vem exercendo"

