Ator antivacina se irrita com passageiro de máscara e é expulso de avião

O ator Forrie J. Smith, 65, disse ter sido expulso de um voo nos Estados Unidos, no último sábado (23), por se recusar a sentar ao lado de um passageiro usando máscara.

O que aconteceu

Smith alegou que a companhia aérea o teria expulsado por estar embriagado. O ator admitiu que havia bebido, mas negou que estivesse bêbado e justificou que foi retirado do voo por ter se incomodado com o passageiro sentado ao seu lado usando máscara de proteção contra o coronavírus.

"Acabei de ser expulso do avião. Nossa, aonde estou? Houston, Texas... [Fui expulso] porque disse a eles que não me sentia confortável de sentar ao lado de uma pessoa com máscara. Sim, eu bebi, já que fiquei três horas no aeroporto. Sim, estou bebendo, mas não estou bêbado. Mas me disseram que iam me tirar do voo 'porque estou bêbado'. Porque gente como vocês não se impõem e dizem a todo mundo que merda é essa. Eu contei que não me sinto confortável ao lado de alguém que está usando máscara", declarou em vídeo no Instagram.

Segundo a Fox News, a equipe de Smith não quis comentar o vídeo publicado pelo ator. Ainda de acordo com a imprensa norte-americana, a companhia aérea não foi identificada para prestar esclarecimentos a respeito da saída do artista do voo.

Forrie J. Smith tem uma postura antivacina. Em 2022, o ator, conhecido por integrar o elenco da série "Yellow Stone", deixou de comparecer a uma premiação porque não havia tomado o imunizante contra a covid-19, o que era obrigatório na época. O artista é contrário até mesmo a vacinar seus animais de estimação, como cães e cavalos.