Arnold Schwarzenegger se compara a Exterminador após colocar marca-passo

Arnold Schwarzenegger, 76, contou que colocou um marca-passo após passar por três cirurgias no coração. Com o procedimento, ele brincou e se comparou ao ciborgue Terminator, seu personagem da franquia "O Exterminador do Futuro".

O que aconteceu

O ator detalhou sobre a cirurgia no podcast Arnold's Pump Club: "Na segunda-feira passada, fiz uma cirurgia para me tornar um pouco mais máquina. Eu tenho um marca-passo. Tenho que dizer: falar sobre isso vai contra grande parte da minha educação na Áustria, onde ninguém nunca se abria sobre questões médicas (...). Mas recebi muitas mensagens e e-mails de pessoas que nasceram com válvula aórtica bicúspide, como eu, me dizendo que falar sobre minhas cirurgias de substituição de válvula lhes deu coragem e esperança para lidar com os seus próprios desafios".

A instalação do marca-passo foi decidida por sua equipe médica. "Algum tecido cicatricial da minha cirurgia anterior tornou o batimento cardíaco irregular", justificou o fisiculturista.

Schwarzenegger ainda pontuou que o procedimento foi um sucesso e citou Jane Fonda: "Em primeiro lugar, quero que saibam que estou muito bem. Fiz minha cirurgia na segunda-feira e, na sexta-feira, já estava em um grande evento ambiental com minha amiga e também defensora do fitness, Jane Fonda. Quando falamos que o exercício é a única pílula mágica para retardar o envelhecimento, olhe para Jane. Ela é 10 anos mais velha que eu".