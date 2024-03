Aricia Silva mostra que se batizou e fãs perguntam: 'Fim do OnlyFans?'

Neste sábado, 23, Aricia Silva se batizou nas águas, simbolizando o renascimento em Cristo para os evangélicos.

O que aconteceu

O batizado aconteceu na igreja Lagoinha de Alphaville, de São Paulo, e ela falou sobre a decisão. "Eu já sonhava com esse dia há muito tempo. Por toda a minha vida, Jesus sempre foi o único, suficiente e meu amigo. Porém, sem entender sobre o batismo, eu não me sentia digna para tanto".

A influenciadora disse que queria se aproximar de Cristo. "Foi desejando acessar um próximo nível de intimidade com Cristo que mergulhei na palavra e aprendi que eu nunca estaria pronta enquanto não nascesse de novo das águas".

No entanto, alguns fãs questionaram se ela seguiria fazendo conteúdo no OnlyFans: "Fim do OnlyFans?", perguntou uma; "Evangélica com OnlyFans?", questionou outra.