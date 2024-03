Susana Werner ajuda Júlio César a vender apartamentos de R$ 900 mil

Susana Werner usou as redes sociais para ajudar Júlio César a vender os seus apartamentos.

O que aconteceu

Susana Werner postou um vídeo em que anuncia a venda de alguns apartamentos no Residencial Giulia. Os imóveis ficam localizados no bairro Recreio, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O Residencial Giulia é um empreendimento construído por Júlio César e que teve alguns apartamentos vendidos na planta. No entanto, ainda restam algumas unidades, e a esposa divulgou nas redes sociais.

Os apartamentos custam a partir de R$ 900 mil. Os apartamentos têm, no máximo, 155 m², três quartos, varanda ampla e até duas garagens. O prédio conta com sauna, piscina, salão de festas, academia e varanda gourmet.