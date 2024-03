Alane diz ainda querer se acertar com Leidy no BBB 24: 'Gosto dela'

Alane confessou a Beatriz, no início da noite de segunda-feira (26) no BBB 24 (Globo), que ainda pretende tentar se acertar com Leidy.

O que aconteceu

Alane explicou para Bia porque pretende falar com Leidy. "Eu queria falar com a Leidy agora que, caso ela saia, a gente converse. Caso ela não saia, a gente converse também. Eu tenho medo de ela voltar, eu conversar com ela e ela achar que eu só estou conversando com ela porque ela voltou."

A atriz diz que decidiu esperar para conversar com a trancista após o Sincerão. "Acho que eu vou esperar o Sincerão passar, porque é exaustivo, e amanhã conversar com ela. Só falar para esclarecer tudo."

No cinema ela estava falando comigo normal e eu também... E eu gosto dela. Alane

Alane continuou. "Não é porque ela é minha opção de voto que eu não vou falar com ela, porque lá fora eu espero que a gente tenha contato."

Alane e Leidy foram aliadas por um bom tempo no BBB 24, mas se afastaram gradualmente após a aproximação de Alane e Beatriz com Davi.

