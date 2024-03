Agentes vasculham casas de Diddy em meio a investigação de tráfico sexual

Sean "Diddy" Combs, 54, teve suas casas, nos Estados Unidos, invadidas por agentes do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (Homeland Security), na tarde de hoje.

O que aconteceu

De acordo com o canal de televisão Fox LA, as casas do rapper, em Los Angeles, e em Miami, foram vasculhadas por agentes federais em meio a investigação de tráfico sexual.

Comunicado oficial do Departamento de Segurança: "Hoje cedo, a Homeland: Security Investigations New York executou ações de aplicação da lei como parte de uma investigação em andamento com a assistência da HSI Los Angeles, da HSI Miami e de nossos parceiros locais de aplicação da lei. Forneceremos mais informações assim que estiverem disponíveis".

Um especialista do departamento disse à emissora que, provavelmente, a agência está investigando os supostos crimes cometidos por Diddy em vários estados.

As buscas nas casas do rapper seriam por laptops, pen drives e qualquer outra coisa que possa conectar o artista às acusações.

Casandra Ventura, a cantora Cassie, entrou com um processo contra Diddy, alegando ter sofrido abusos durante o relacionamento de 13 anos deles, que durou de 2005 a 2018.

O ex-casal chegou a um acordo em 24 horas, porém, duas mulheres acusaram o cantor de abuso sexual.

Uma das supostas vítimas alegou ter sido drogada e estuprada por ele, que teria filmado a agressão e compartilhado o vídeo com amigos.

Este ano, um produtor musical também entrou com um processo contra o rapper, alegando ter sido apalpado e sofrido toques sexuais sem seu consentimento.

O mesmo produtor também teria sido obrigado a trabalhar enquanto o rapper estava nu.

Diddy negou todas as acusações.