Vladimir Brichta explica motivo de viver totalmente longe das redes sociais

Vladimir Brichta, 48, em entrevista ao jornal O Globo:

Ator diz que vida longe das redes sociais é uma escolha compartilhada com a mulher, a atriz Adriana Esteves. "Individualmente, chegamos à conclusão de que isso preservaria a nossa saúde emocional. É claro que, sem rede social, por exemplo, não divulgamos a nossa peça de teatro ou filme com a mesma facilidade. E não monetizamos. (Rede social) é fonte de dinheiro também. Mas fizemos esse cálculo e concluímos que valia a pena."

Ele afirma que o casal dá valor à privacidade. "Ela ainda mais do que eu. Dri é mais acanhada, eu diria. E já somos muito expostos. Estamos no ar o tempo inteiro, e eu adoro. Gosto de ser um artista popular, de televisão. Talvez seja o lugar onde acontece o meu diálogo com o público."

Brichta também comentou a repercussão da declaração de amor ao ex-marido da mulher, o ator Marco Ricca, no Papo de Segunda (GNT). "O que eu disse foi muito baseado na verdade: temos uma relação de amor, de muita admiração, carinho e respeito. Achei que prestaria um serviço, se as pessoas vissem que dá para lidar não só com civilidade, mas com afetos mais profundos."

Ator falou do luto com a morte da primeira mulher e da briga para ficar com a guarda da filha. "Estávamos há três anos juntos quando Gena morreu. Agnes ia fazer 2. Um ano depois, a avó entrou com um processo na Justiça pela guarda. Foi muito conturbado aquilo: estar sem a mãe, mas não sozinho, porque minha família e amigos foram muitos próximos e calorosos nesse processo difícil da perda, do luto e da luta pela guarda. Com 23 anos, precisei bancar essa história e batalhar pela guarda dela, me tornar um pai presente de tudo."