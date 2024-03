Victor & Léo celebram retorno aos palcos em show para 45 mil pessoas em SP

Se, nos seus melhores sonhos, Victor & Léo desejavam uma plateia entusiasmada para fazer takes bonitos na gravação do DVD da turnê "Nossa História Não Termina Aqui", na capital paulista, a dupla conseguiu!

O que aconteceu?

Os sertanejos revelaram que a escolha do local causou dúvidas nas pessoas e até foram questionados se conseguiriam lotar um estádio. A dupla resolveu seguir o seu sonho e deu muito certo!

Debaixo de uma chuva insistente e friozinho depois de tantas ondas intensas de calor em São Paulo, 45 mil pessoas lotaram o MorumBis. Os fãs foram curtir com muito entusiasmo um desfile de antigos hits e as músicas novas apresentadas ao público.

Victor durante show no MorumBis Imagem: Caio Duran/Divulgação

A chuva rega a energia do amor e faz tudo florescer. Victor

É pra isso que estamos aqui juntos essa noite. Léo

Léo canta em show que marca a volta dos irmãos aos palcos, no MorumBis, no sábado (23) Imagem: Caio Duran/Divulgação

No palco, a química com a plateia era mais que evidente. Por diversos momentos, os irmãos estavam genuinamente emocionados com a fidelidade dos fãs ao cantar junto cada música, reconhecidas de prontidão logo nos primeiros acordes. Entre elas, "Amigo Apaixonado", "Borboletas", "Deus e Eu no Sertão", "Vida Boa" e outras.

Os fãs demonstraram muito carinho e, até mesmo, paciência. O show começou com atraso e, como é de costume em shows para gravar DVD, a dupla repetiu muitas vezes algumas músicas. Como foi o caso da nova música em parceria com os convidados Jorge & Mateus, "Raios Lunares", tocada três vezes seguidas.

Outra canção repetida foi o hit "Meu Eu em Você", mas o público abraçou a ideia. Muitos fãs revelaram que a música era tão perfeita que podia repetir quantas vezes fosse necessário.

Jorge & Mateus durante participação no show de Victor & Léo no MorumBis, no sábado, 23/3 Imagem: Michelle Filippelli/Divulgação

Se a conexão com o público é evidente, o apoio dos colegas da música não foi diferente! A dupla Jorge & Mateus celebrou a volta dos amigos com muita alegria e músicas novas. "Da mesma maneiras que as borboletas sempre voltam, as melhores duplas também precisam voltar", revelou Jorge.

O cantor Daniel apresentou com a dupla a forte e embalante "Preciosa" e, ainda, uma versão improvisada de "Só Dá Você na Minha Vida", primeiro sucesso de Daniel na dupla com João Paulo. "Eu só tenho a agradecer vocês dois, desejar muita saúde, muita paz e felicidade nessa nova jornada onde vocês estão ainda mais maduros e melhores naquilo que vocês fazem", revelou Daniel sobre o retorno da dupla aos palcos.

Daniel é um dos convidados do show que marcou a volta da dupla Victor & Léo Imagem: Michelle Filippelli/Divulgação

Sem nenhuma referência direta ao episódio do processo na Justiça, Victor aproveitou o momento e falou da extrema alegria de voltar a fazer o que gosta ao lado do irmão. "O amor e a música nos unem. Por onde eu ia, as pessoas perguntavam: 'E o Léo?'

Após levar o público na reta final com "Fada" e "Fotos", visivelmente felizes e e emocionados, os irmãos se despediram. Eles ainda se abraçaram e celebraram o recomeço.

Os irmãos Victor & Léo em show no MorumBis no sábado (23), em São Paulo Imagem: Michelle Filipelli/Divulgação

Depois de São Paulo, a dupla segue com a tour nas seguintes capitais: Recife (PE), Florianópolis (SC), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Manaus (AM).

O que fãs acharam desse retorno

A celebração da volta da dupla era unânime entre o público. Fãs ouvidos pela reportagem de Splash revelaram que é importante separar a vida artística e a pessoal e exaltaram a necessidade de ter o direito de tocar a vida adiante. Outro destaque é a volta do sertanejo romântico com a poesia das letras, que sempre foram o diferencial da dupla.

Teve família reunida, noite das amigas, voto de confiança na dupla e até mesmo comemoração de aniversário antecipado. A advogada Shilma Machado acompanha a dupla desde o início da carreira, época em que eles faziam show em bar com pequeno e ela era uma delas. Feliz com o retorno aos palcos, ela enfatiza que dá seu voto de confiança e agora "é olhar para frente".

A advogada Shilma Machado é fã de Victor & Leo e foi ao MorumBis Imagem: Bruna Gavioli/UOL

Aquele que nunca errou que atire a primeira pedra. Nossa cultura não pode perder artistas como eles. Shilma Machado, advogada

O casal Marcelo Santana e Letícia Borges Mendonc?a foram celebrar o retorno de Victor & Léo Imagem: Bruna Gavioli/UOL

O casal goiano e apaixonado, veio de Rio Verde só pra ver a dupla. Marcelo Santana Mendonça e Letícia Mendonça vieram celebrar a retorno da dupla, que contribuiu com a história de amor do casal. "A música 'Meu Eu em Você' é muito importante para o nosso relacionamento. Ficamos separados e nos lembrávamos um do outro ao ouvir a música. Dava saudades", revelou Marcelo. "Somos casados, temos dois filhos e estamos muito felizes por estar aqui hoje celebrando o amor", completou Letícia.

O aniversariante Flávio Rangel trouxe a mãe para o show do Victor & Léo no MorumBis Imagem: Bruna Gavioli/UOL

O aniversariante Flávio Rangel trouxe sua mãe para celebrar a data e amor pelo sertanejo. "Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. O que importa é o legado, o retorno da música raiz e romântica. Eles se completam e isso é o que importa".

Por que dupla chegou ao fim?

A separação da dupla ocorreu em 2018, em meio a turbulências pessoais e profissionais. Entre elas, o afastamento de Victor & Léo do programa "The Voice Kids", da Globo, após desgastes nos bastidores por conta de uma denúncia envolvendo Victor Chaves.

Em 2017, Poliana Bagatini denunciou Victor por agressão. Na ocasião, a mulher estava grávida de um filho do cantor.

O músico foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O caso foi encaminhado ao MP MG e passou a correr em segredo de Justiça.